В Брянске на улице Коммунистической сгорел частный дом
На место отправились четыре пожарные автоцистерны
Выяснять причины пожара будут специалисты.Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области
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В Брянске на улице Коммунистической потушили частный жилой домой. Пожар начался около полудня в воскресенье, 18 апреля.
На место отправились четыре пожарные автоцистерны. Приехавшие спасатели обнаружили, что огонь охватил крышу дома.
- В пожар полностью потушили в 12.51, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.
Выяснять причины пожара будут специалисты.
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ИСТОЧНИК KP.RU