2020-04-18T17:31:16+03:00
Происшествия

В Брянске на улице Коммунистической сгорел частный дом

На место отправились четыре пожарные автоцистерны
Мария Дедкова
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Выяснять причины пожара будут специалисты.Выяснять причины пожара будут специалисты.Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области
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В Брянске на улице Коммунистической потушили частный жилой домой. Пожар начался около полудня в воскресенье, 18 апреля.

На место отправились четыре пожарные автоцистерны. Приехавшие спасатели обнаружили, что огонь охватил крышу дома.

- В пожар полностью потушили в 12.51, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.

Выяснять причины пожара будут специалисты.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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