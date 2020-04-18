В Брянской области от коронавируса вылечились 30 человек
Еще одного пациента выписали из больницы
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Число пациентов, которых успешно вылечили от коронавирусной инфекции, в Брянской области увеличилось до 30.
За прошедшие сутки еще один пациент выздоровел.
Однако все люди, которые вернулись домой из больницы, еще какое-то время останутся под наблюдением медиков.
Напомним, по состоянию на 18 апреля в Брянской области выявили 256 случаев коронавирусной инфекции.
По данным оперативного штаба, лаборатории исследовали почти 6,7 тысячи тестов.
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ИСТОЧНИК KP.RU