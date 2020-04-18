В Брянской области от коронавируса вылечились 30 человек

18 Апр 2020 2020-04-18T16:02:35+03:00

Еще одного пациента выписали из больницы

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Число пациентов, которых успешно вылечили от коронавирусной инфекции, в Брянской области увеличилось до 30.

За прошедшие сутки еще один пациент выздоровел.

Однако все люди, которые вернулись домой из больницы, еще какое-то время останутся под наблюдением медиков.

Напомним, по состоянию на 18 апреля в Брянской области выявили 256 случаев коронавирусной инфекции.

По данным оперативного штаба, лаборатории исследовали почти 6,7 тысячи тестов.

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ИСТОЧНИК KP.RU