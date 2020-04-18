В Брянской области провели 6686 исследований на коронавирус

18 Апр 2020 2020-04-18T15:31:36+03:00

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В Брянской области к 18 апреля сделали 6686 исследований на коронавирус. Положительный результат дали 256 тестов.

За сутки же в лабораториях региона провели 396 исследований. Диагноз COVID-19 поставили 28 человекам.

Напомним, впервые коронавирус 18 апреля выявили в Мглинском районе, Новозыбкове и Клинцах. В целом, заболеваемость в регионе растет равномерно. Каждый день диагноз подтверждается у 20-30 человек. Самое большое количество заболевших - в Брянске - 175 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU