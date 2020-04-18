Брянскому спорткомбинату "Спартак" исполняется 85 лет
Брянскому городскому спортивному комбинату "Спартак" исполняется 85 лет. 19 апреля 1935 года Всесоюзный совет физической культуры утвердил устав новой добровольной организации. Эту дату принято считать днем рождения "Спартака".
Сейчас в МФСО "Спартак" входят организации России, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Азербайджана. В большинстве регионах нашей страны действуют спартаковские советы, клубы и центры, в том числе и Брянский городской спортивный комбинат "Спартак".
Кстати, торжества по случаю юбилея брянские красно-белые планируют провести осенью.
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ИСТОЧНИК KP.RU