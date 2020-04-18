2020-04-18T15:13:45+03:00
Общество

Брянскому спорткомбинату "Спартак" исполняется 85 лет

Юбилейные торжества из-за коронавируса перенесли на осень
Елена РАКОВА
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Брянскому городскому спортивному комбинату "Спартак" исполняется 85 лет. 19 апреля 1935 года Всесоюзный совет физической культуры утвердил устав новой добровольной организации. Эту дату принято считать днем рождения "Спартака".

Сейчас в МФСО "Спартак" входят организации России, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Азербайджана. В большинстве регионах нашей страны действуют спартаковские советы, клубы и центры, в том числе и Брянский городской спортивный комбинат "Спартак".

Кстати, торжества по случаю юбилея брянские красно-белые планируют провести осенью.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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