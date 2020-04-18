2020-04-18T14:37:40+03:00
Общество

Возле брянских храмов и церквей выставили полицейские патрули

Стражи порядка появились у религиозных учреждений накануне Пасхи
Елена РАКОВА
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Фото: vk.com, Вениамин Павленко.Фото: vk.com, Вениамин Павленко.
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Накануне Пасхи у брянских храмов выставили дежурить полицейских. Стражи порядка следят, чтобы в церкви не заходило много прихожан. Такие меры призваны предотвратить большие скопления людей во время пандемии коронавируса.

Напомним, Пасхальную службу будут транслировать онлайн без прихожан. Брянцев также не будут пускать на кладбища. Для этого ограничили движение и парковку у погостов. В Брянске ограничат движение и общественного транспорта. В субботу, 18 апреля, он будет ходить до 18.00.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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