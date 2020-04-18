Брянские дорожники начали укладывать асфальт на улице Кислородной
Фото: Брянская городская администрация.
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В субботу, 18 апреля, брянские дорожники начали укладывать асфальт на улице Кислородной в Бежицком районе. Сотрудники подрядной организации укладывают выравнивающий слой дорожного полотна.
Как уточнили в Брянской городской администрации, работы на улице Кислородной ведут по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги".
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ИСТОЧНИК KP.RU