2020-04-18T13:20:07+03:00
Общество

Брянские дорожники начали укладывать асфальт на улице Кислородной

Елена РАКОВА
Поделиться:
Фото: Брянская городская администрация.Фото: Брянская городская администрация.
Изменить размер текста:

В субботу, 18 апреля, брянские дорожники начали укладывать асфальт на улице Кислородной в Бежицком районе. Сотрудники подрядной организации укладывают выравнивающий слой дорожного полотна.

Как уточнили в Брянской городской администрации, работы на улице Кислородной ведут по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Возле брянских храмов и церквей выставили полицейские патрули
Брянские дорожники начали укладывать асфальт на улице Кислородной
Брянцев в самоизоляции призвали поделиться фотографиями видов из окон домов
В Клинцах дорогу не поделили две легковушки
В Брянской области коронавирус впервые выявили в Клинцах и Новозыбкове
В Брянской области количество заболевших коронавирусом выросло до 256 человек
Из Брянска отменяют поезда в Москву и Санкт-Петербург
Выяснились подробности заражения жительницы Брянска коронавирусом в городской больнице
Стало известно, сколько заработал главный врач Брянской городской больницы №1
Новую школу на старом аэропорту в Брянске планируют достроить в июне
В Брянской области подготовили 119 аппаратов ИВЛ для больных коронавирусом
Работающим во время пандемии брянцам будут трижды в день измерять температуру
Брянские школьники напишут ВПР осенью
В Брянской области для больных коронавирусом подготовят 2,2 тысячи коек
ВТБ начинает выдачу ипотеки под 6,5%
В Комаричах за долги по зарплате будут судить директора водоканала
В Брянске ливневка на дороге по улице Советской готова на 65%
В Стародубском районе в озеро выпустили две тонны рыбы
В Стародубском районе на въездах дежурит полиция
В Брянске начали снимать асфальт на улице 22-го Съезда КПСС