Брянцев в самоизоляции призвали поделиться фотографиями видов из окон домов
Брянцев, которые находятся в самоизоляции, просят делиться фотографиями видов из окон домов и квартир. В регионе стартовал весенний флешмоб "Вид из окна 32".
- Стать участником флешмоба может каждый, у кого есть телефон, - рассказали в правительстве региона. - Для этого нужно сделать фото видов, которые открываются из ваших окон, балконов, террас.
Получившийся снимок нужно выложить в свои соцсети с хэштегом #ВидИзОкна32
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ИСТОЧНИК KP.RU
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