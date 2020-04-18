Брянцев в самоизоляции призвали поделиться фотографиями видов из окон домов

18 Апр 2020 2020-04-18T13:06:23+03:00

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Брянцев, которые находятся в самоизоляции, просят делиться фотографиями видов из окон домов и квартир. В регионе стартовал весенний флешмоб "Вид из окна 32".

- Стать участником флешмоба может каждый, у кого есть телефон, - рассказали в правительстве региона. - Для этого нужно сделать фото видов, которые открываются из ваших окон, балконов, террас.

Получившийся снимок нужно выложить в свои соцсети с хэштегом #ВидИзОкна32

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ИСТОЧНИК KP.RU