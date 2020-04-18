2020-04-18T12:44:32+03:00
Происшествия

В Клинцах дорогу не поделили две легковушки

В ДТП пострадали оба водителя
Елена РАКОВА
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Один из водителей не уступил дорогу.Один из водителей не уступил дорогу.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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Две легковушки столкнулись в Клинцах около девяти часов утра 17 апреля на улице Калинина.

- По предварительной информации, 57-летний водитель автомобиля ВАЗ-21150 ехал со стороны улицы Колхозной в направлении улицы Гагарина, - уточнили в областной Госавтоинспекции. - На регулируемом перекрестке с улицей Фрунзе автомобилист не предоставил преимущества в движении автомобилю Форд Мондео, за рулем которого был 41-летний водитель. Автомобили столкнулись.

В ДТП пострадали оба водителя. У шофера иномарки медики диагностировали сотрясение мозга, черепно-мозговую травму, ушиб шейного отдела позвоночника и госпитализировали. У водителя отечественного авто - ушиб грудины. После оказания медицинской помощи его отпустили домой, назначив лечение.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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