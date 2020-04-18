2020-04-18T12:11:14+03:00
Общество

В Брянской области коронавирус впервые выявили в Клинцах и Новозыбкове

Коронавирусом в Брянской области болеют в пяти городах и 14 районах
Елена РАКОВА
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В Брянской области 18 апреля подтвердили первые случаи заболевания в Мглинском районе, Новозыбкове и Клинцах. В каждом зарегистрировали по одному заболевшему. Об этом сообщили в оперативном штабе.

В целом, заболеваемость в регионе растет равномерно. Каждый день диагноз подтверждается у 20-30 человек. Самое большое количество заболевших - в Брянске - 175 человек. За сутки их стало больше на 10 человек. Остальных выявили в районах области. Среди них лидирует Сельцо. В субботу здесь подтвердили 18 случаев заболевания.

Напомним, все, кто приезжает в наше регион из Москвы и Санкт-Петербурга должна соблюдать 14-дневный карантин. Это связано с тем, что большое количество заболевших выявляют у вахтовиков, которые работали в столице и вернулись домой на время самоизоляции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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