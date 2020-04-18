2020-04-18T11:20:24+03:00
Общество

В Брянской области количество заболевших коронавирусом выросло до 256 человек

Один брянец выздоровел
Елена РАКОВА
Поделиться:
В регионе провели 6686 исследований на коронавирус.В регионе провели 6686 исследований на коронавирус.Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

В Брянской области в субботу, 18 апреля, количество заболевших коронавирусом выросло до 256 человек. За сутки диагноз подтвердился у 28 жителей региона. Об этом сообщают в оперативном штабе.

Выросло число заболевших как в Брянске, так и в районах области. В областном центре диагноз Covid-19 выявили у 175 человек. В Сельцо – 18 случаев, в Брянском районе зарегистрировали 17 случаев, в Дятьковском районе – 10, в Фокино – 7, в Климовском – 4, в Погарском – 3, в Почепском – 3, в Выгоничском – 3, в Злынковском – 3, в Суземском районе – 2, в Комаричском – 2, в Карачевском – 2, в Унечском - 2. По одному случаю заболевания обнаружили в Брасовском, Стародубском, Мглинском районах, Новозыбкове и Клинцах.

На 18 апреля количество выздоровевших составляет 30 человек. За все время в регионе провели 6686 исследований на коронавирус.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Брянске»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Возле брянских храмов и церквей выставили полицейские патрули
Брянские дорожники начали укладывать асфальт на улице Кислородной
Брянцев в самоизоляции призвали поделиться фотографиями видов из окон домов
В Клинцах дорогу не поделили две легковушки
В Брянской области коронавирус впервые выявили в Клинцах и Новозыбкове
В Брянской области количество заболевших коронавирусом выросло до 256 человек
Из Брянска отменяют поезда в Москву и Санкт-Петербург
Выяснились подробности заражения жительницы Брянска коронавирусом в городской больнице
Стало известно, сколько заработал главный врач Брянской городской больницы №1
Новую школу на старом аэропорту в Брянске планируют достроить в июне
В Брянской области подготовили 119 аппаратов ИВЛ для больных коронавирусом
Работающим во время пандемии брянцам будут трижды в день измерять температуру
Брянские школьники напишут ВПР осенью
В Брянской области для больных коронавирусом подготовят 2,2 тысячи коек
ВТБ начинает выдачу ипотеки под 6,5%
В Комаричах за долги по зарплате будут судить директора водоканала
В Брянске ливневка на дороге по улице Советской готова на 65%
В Стародубском районе в озеро выпустили две тонны рыбы
В Стародубском районе на въездах дежурит полиция
В Брянске начали снимать асфальт на улице 22-го Съезда КПСС