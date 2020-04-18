В Брянской области количество заболевших коронавирусом выросло до 256 человек

18 Апр 2020 2020-04-18T11:20:24+03:00

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В Брянской области в субботу, 18 апреля, количество заболевших коронавирусом выросло до 256 человек. За сутки диагноз подтвердился у 28 жителей региона. Об этом сообщают в оперативном штабе.

Выросло число заболевших как в Брянске, так и в районах области. В областном центре диагноз Covid-19 выявили у 175 человек. В Сельцо – 18 случаев, в Брянском районе зарегистрировали 17 случаев, в Дятьковском районе – 10, в Фокино – 7, в Климовском – 4, в Погарском – 3, в Почепском – 3, в Выгоничском – 3, в Злынковском – 3, в Суземском районе – 2, в Комаричском – 2, в Карачевском – 2, в Унечском - 2. По одному случаю заболевания обнаружили в Брасовском, Стародубском, Мглинском районах, Новозыбкове и Клинцах.

На 18 апреля количество выздоровевших составляет 30 человек. За все время в регионе провели 6686 исследований на коронавирус.

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ИСТОЧНИК KP.RU