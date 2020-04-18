2020-04-18T10:21:04+03:00
Общество

Из Брянска отменяют поезда в Москву и Санкт-Петербург

Это связано с пандемией коронавируса
Елена РАКОВА
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Расписание поездов на брянском направлении заметно изменилось.Расписание поездов на брянском направлении заметно изменилось.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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Поезда из Брянска в Москву и Санкт-Петербург и на курорты частично отменяют. Как сообщили в РЖД, это связано с уменьшением количества пассажиров из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки по коронавирусу.

Так, изменяется периодичность курсирования поезда №139/140 Брянск-Санкт-Петербург. С 11 мая из Брянска он будет отправляться 1 раз в 4 дня.

Поезд №107/108 Москва – Брянск отменяется из Москвы с 1 апреля (кроме 30 апреля и 8 мая). Из Брянска – с 1 апреля (кроме 5 и 11 мая).

Поезд №221/222 Москва-Брянск отменяется отправлением из Москвы 30 апреля, 8 мая, 11 июня. Из Брянска - 1,9 мая, 12 июня.

Поезд № 231 Москва – Брянск отменяется отправлением из Москвы 30 апреля.

Поезд "239/240 Санкт-Петербург – Брянск отменяется из Санкт-Петербурга 29 апреля, 9 мая. Из Брянска - 2, 10 мая.

Поезд №261/262 Москва – Брянск отменяется отправлением из Москвы 30 апреля, 8 мая. Из Брянска - 5,11 мая.

Поезд №467/468 Смоленск – Брянск – Имеретинский Курорт отменяется отправлением из Смоленска со 2 июня. Из Имеретинского Курорта с 4 июня.

Поезд № 535/536 Смоленск – Брянск – Анапа отменяется отправлением из Смоленска с 11 июня. Из Анапы с 3 июня.

Поезд №739/742 Москва – Брянск отменяется отправлением из Москвы и Брянска с 15 апреля.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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