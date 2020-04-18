2020-04-18T09:05:11+03:00
Общество

Стало известно сколько заработал главный врач Брянской городской больницы №1

Константин Воронцов обнародовал свою декларацию о доходах
Елена РАКОВА
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Константин Воронцов совмещает руководство больницей и депутатскую деятельность.Константин Воронцов совмещает руководство больницей и депутатскую деятельность.Фото: Елена РАКОВА
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Обнародовали сумму заработка главного врача Брянской городской больницы №1 Константина Воронцова. Судя по декларации о доходах, которую опубликовал депутат областной Думы, за прошлый год руководитель медучреждения заработал 1 миллион 871 тысячу 455 рублей.

В собственности Константина Воронцова значатся два земельных участка площадью 540 и 39 квадратных метров соответственно. А также Одна пятая доли квартиры, дачный домик в 47,5 квадратов и гараж. Также у законотворца есть легковой автомобиль Мерседес-Бенц.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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