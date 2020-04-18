Новую школу на старом аэропорту в Брянске планируют достроить в июне

18 Апр 2020 2020-04-18T08:48:16+03:00

Пока в ней свободны 875 мест из 1225

Изменить размер текста: A A

Новую школу на территории старого аэропорта в Советском районе Брянска планируют достроить уже в июне. Об этом на встрече с мэром города Александром Макаровым заявил руководитель фирмы-подрядчика.

В первый летний месяц в здании школы собираются полностью закончить все строительно-монтажные работы. А в июле и августе туда начнут завозить мебель и учебное оборудование.

- Новая школа состоит из четырех блок-секций, - рассказали в пресс-службе Брянской городской администрации. - Три их них практически завершены – уже красят классы, холлы и коридоры. В четвертой, где размещены два спортзала и бассейн, строители готовятся приступить к отделке. Начали благоустраивать прилегающую территорию пешеходные дорожки, проезды. На объекте трудятся около 200 человек, все обеспечены индивидуальными средствами защиты.

Запись в школу продолжается. По данным на 1 апреля набрано более 400 учеников, из них 150 – первоклассники.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU