Новую школу на старом аэропорту в Брянске планируют достроить в июне
Новую школу на территории старого аэропорта в Советском районе Брянска планируют достроить уже в июне. Об этом на встрече с мэром города Александром Макаровым заявил руководитель фирмы-подрядчика.
В первый летний месяц в здании школы собираются полностью закончить все строительно-монтажные работы. А в июле и августе туда начнут завозить мебель и учебное оборудование.
- Новая школа состоит из четырех блок-секций, - рассказали в пресс-службе Брянской городской администрации. - Три их них практически завершены – уже красят классы, холлы и коридоры. В четвертой, где размещены два спортзала и бассейн, строители готовятся приступить к отделке. Начали благоустраивать прилегающую территорию пешеходные дорожки, проезды. На объекте трудятся около 200 человек, все обеспечены индивидуальными средствами защиты.
Запись в школу продолжается. По данным на 1 апреля набрано более 400 учеников, из них 150 – первоклассники.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU