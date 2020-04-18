2020-04-18T08:18:53+03:00
Общество

В Брянской области подготовили 119 аппаратов ИВЛ для больных коронавирусом

В ближайшее время в регион должны привезти еще 90 таких приборов
Елена РАКОВА
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Для брянских больниц купят около 90 аппаратов ИВЛ.Для брянских больниц купят около 90 аппаратов ИВЛ.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В больницах Брянской области есть 119 аппаратов искусственной вентиляции легких для помощи больным коронавирусом. Такие данные озвучили на очередном заседании регионального оперативного штаба.

В ближайшее время в медучреждения должны поступить еще 20 аппаратов ИВЛ. Договор на их поставку уже заключен с Минпродторгом.

Также за счет областной казны для Брянщины купят еще 70 аппаратов ИВЛ, предоплата за них - около 130 миллионов рублей - уже сделана.

Всего из областного бюджета направили 805,5 миллионов рублей на приобретение аппаратов ИВЛ.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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