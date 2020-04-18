В Брянской области подготовили 119 аппаратов ИВЛ для больных коронавирусом
В больницах Брянской области есть 119 аппаратов искусственной вентиляции легких для помощи больным коронавирусом. Такие данные озвучили на очередном заседании регионального оперативного штаба.
В ближайшее время в медучреждения должны поступить еще 20 аппаратов ИВЛ. Договор на их поставку уже заключен с Минпродторгом.
Также за счет областной казны для Брянщины купят еще 70 аппаратов ИВЛ, предоплата за них - около 130 миллионов рублей - уже сделана.
Всего из областного бюджета направили 805,5 миллионов рублей на приобретение аппаратов ИВЛ.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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