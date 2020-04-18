Работающим во время пандемии брянцам будут трижды в день измерять температуру

18 Апр 2020 2020-04-18T07:36:57+03:00

Проверять у работающих брянцев температуру планируют по три раза в день. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Сотрудникам брянских предприятий, которые работают во время эпидемии коронавируса, будут минимум трижды в день измерять температуру. Такое поручение дал губернатор Александр Богомаз после очередного заседания оперативного штаба.

В период повышенной готовности на Брянщине разрешили работать крупным заводам, а также ЧОПам, ритуальным агентствам, нотариусам, строительным организациям, магазинам по продаже садового-огородных товаров. Всего около 230 компаний. Для беспрепятственного передвижения из сотрудники должны были получить специальные пропуска.

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ИСТОЧНИК KP.RU