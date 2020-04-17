2020-04-17T18:53:15+03:00
Общество

В Брянской области для больных коронавирусом подготовят 2,2 тысячи коек

В больницах установили 119 аппаратов ИВЛ
Мария Дедкова
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Фото: оперативный штаб Брянской областиФото: оперативный штаб Брянской области
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В Брянской области для больных коронавирусом создадут 2,2 тысяч мест. Такое поручение дал губернатор Александр Богомаз, сообщает оперативный штаб.

Места подготовят в больницах, в которых отделения перепрофилируют под инфекционные.

Напомним, сейчас в Брянской области функционируют 604 койки для лечения коронавирусных больных. Кислород подвели к 539 кроватям.

В медучреждениях установили 119 аппаратов искусственной вентиляции легких. По договору с Минпромторгом России в регион доставят 20 новых аппаратов ИВЛ.

Кроме того, за 130 миллионов рублей область купила еще 70 аппаратов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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