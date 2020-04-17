В Брянской области для больных коронавирусом подготовят 2,2 тысячи коек
В Брянской области для больных коронавирусом создадут 2,2 тысяч мест. Такое поручение дал губернатор Александр Богомаз, сообщает оперативный штаб.
Места подготовят в больницах, в которых отделения перепрофилируют под инфекционные.
Напомним, сейчас в Брянской области функционируют 604 койки для лечения коронавирусных больных. Кислород подвели к 539 кроватям.
В медучреждениях установили 119 аппаратов искусственной вентиляции легких. По договору с Минпромторгом России в регион доставят 20 новых аппаратов ИВЛ.
Кроме того, за 130 миллионов рублей область купила еще 70 аппаратов.
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ИСТОЧНИК KP.RU