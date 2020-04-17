В Комаричах за долги по зарплате будут судить директора водоканала
В Комаричах под суд пойдет директор ООО «Сельский водоканал». По версии следствия, с июля 2018 года по март 2020 года руководитель задолжала 890 тысяч рублей сотрудникам.
Как говорят следователи, деньги в кассе были, но тратила их директор на нужды организации.
После того, как на ситуацию обратили внимание правоохранители, руководитель вернула 400 тысяч рублей.
- В настоящее время расследование завершено, - говорят в пресс-службе СУ СКР по Брянской области. - Собранные предварительным следствием доказательства признаны прокурором достаточными для утверждения обвинительного заключения по уголовному делу и направления его в суд.
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ИСТОЧНИК KP.RU