В Брянске ливневка на дороге по улице Советской готова на 65%

17 Апр 2020 2020-04-17T17:39:03+03:00

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В Брянске продолжается строительство новой дороги по улице Советской. 17 апреля рабочие возобновили укладку выравнивающего слоя асфальта. В декабре уложили 900 метров покрытия. Осталось 600 метров, затем дорожники приступят к верхнему слою.

Также продолжается работа по формированию колец со стороны улицы Крахмалева и со стороны улицы Объездной. Кроме того, продолжается строительство ливневки. Ее готовность составляет 65%, сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Напомним, новую дорогу по улице Советской возводят в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Стоимость объекта составляет более 380 миллионов рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU