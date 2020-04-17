В Стародубском районе в озеро выпустили две тонны рыбы
Это мальки белого амура, толстолобика, карпа и щуки
Изменить размер текста:
В Стародубском районе в озеро у села Мохоновка выпустили 2 тонны рыбы. Это мальки белого амура, толстолобика, карпа и щуки.
Купить рыбу помог руководитель колхоза. А довезти мальчиков - предприниматель из Курска, который занимается их разведением.
- Это мы делаем прежде всего для того, чтобы жители, гости Стародубщины приезжали на озеро, отдыхали и ловили рыбу, - сказал глава районной администрации Александр Подольный.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU