В Стародубском районе в озеро выпустили две тонны рыбы

17 Апр 2020 2020-04-17T17:17:18+03:00

Это мальки белого амура, толстолобика, карпа и щуки

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В Стародубском районе в озеро у села Мохоновка выпустили 2 тонны рыбы. Это мальки белого амура, толстолобика, карпа и щуки.

Купить рыбу помог руководитель колхоза. А довезти мальчиков - предприниматель из Курска, который занимается их разведением.

- Это мы делаем прежде всего для того, чтобы жители, гости Стародубщины приезжали на озеро, отдыхали и ловили рыбу, - сказал глава районной администрации Александр Подольный.

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ИСТОЧНИК KP.RU