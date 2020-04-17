17 Апр 2020 2020-04-17T17:18:50+03:00

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В Стародубском районе на въездах дежурит полиция. По распоряжению главы администрации Александра Подольного правоохранители скорректировали расстановку постов, сообщает местная газета "Стародубский вестник".

Полицейские проверяют документы у приезжающих. Особое внимание стражи порядка уделяют гражданам, возвращающимся из Москвы и Московской области. В столичном регионе сейчас наиболее количество заболевших коронавирусом.

Приезжим напоминают о соблюдении 14-дневного режима самоизоляции.

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ИСТОЧНИК KP.RU