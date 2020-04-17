В Брянске начали снимать асфальт на улице 22-го Съезда КПСС
Ремонт пройдет на двух участках
К работам приступили пока на одном участке.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
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В Брянске начали снимать асфальт на улице 22-го Съезда КПСС. Ремонт здесь идет в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сообщают в пресс-службе мэрии.
Напомним, ремонтировать будут два участка: от улицы 3-го Интернационала до улицы Литейной и от улицы Кислородной до дома №134. Здесь положат асфальт, сделают тротуары. На низких участках местности оборудуют водоотведение.
К работам приступили пока на одном участке.
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ИСТОЧНИК KP.RU