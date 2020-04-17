17 Апр 2020 2020-04-17T16:35:05+03:00

К работам приступили пока на одном участке. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

Ремонт пройдет на двух участках

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В Брянске начали снимать асфальт на улице 22-го Съезда КПСС. Ремонт здесь идет в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сообщают в пресс-службе мэрии.

Напомним, ремонтировать будут два участка: от улицы 3-го Интернационала до улицы Литейной и от улицы Кислородной до дома №134. Здесь положат асфальт, сделают тротуары. На низких участках местности оборудуют водоотведение.

К работам приступили пока на одном участке.

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ИСТОЧНИК KP.RU