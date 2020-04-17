2020-04-17T15:22:03+03:00
Происшествия

Жительница Брянска ударила ножом ревнивого возлюбленного

Теперь горожанке грозит до 10 лет колонии
Мария Дедкова
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42-летнюю жительницу Брянска обвиняют в нападении на возлюбленного.

Все случилось в начале декабря 2019 года. Вечером у себя дома женщина выпивала со своим гражданским мужем. Во время застолья влюбленные поссорились.

Женщина схватила нож и ударила им супруга в живот. К счастью, мужчина остался жив. но его здоровью был причинен тяжкий вред.

- В ходе расследования обвиняемая признала себя виновной в полном объеме, в содеянном раскаялась, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Также она пояснила, что причиной конфликта стала ревность потерпевшего к предыдущему сожителю.

Выяснилось, что жительница Брянска уже была судима. На этот раз ей грозит до 10 лет колонии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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