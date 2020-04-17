В Брянске на улице Фокина установили два светофора с кнопкой

17 Апр 2020 2020-04-17T14:44:39+03:00

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В Брянске продолжается ремонт улицы Фокина.

16 апреля рабочие начали срезать старый асфальт. По этой причине на участке от улицы Калинина до проспекта Ленина введено ограничение движения. Машины едут только по одной полосе.

- Пока эта работа ведется участками, чтобы не создавать дорожные заторы, - говорят в пресс-службе Брянской городской администрации. - В общей сложности протяженность ремонтируемого участка составляет 3 163 метра, стоимость работ — почти 78 миллионов рублей.

Также строители меняют фонари, укладывают плитку в районе сквера имени Тютчева, возле детской школы искусств №2 имени Чайковского.

Кроме того, рабочие установили новые светофоры на перекрестке с улицей Тютчева и рядом с домом №96 по улице Фокина. Оба оборудованы кнопкой.

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ИСТОЧНИК KP.RU