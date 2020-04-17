Брянцев предупредили о сильном ветре 18 апреля

17 Апр 2020 2020-04-17T14:33:02+03:00

Ветер будет дуть западный до 12 метров в секунду, местами - порывы до 18 метров в секунду. Фото: Евгения ГУСЕВА

В этот день пройдут небольшие дожди

Изменить размер текста: A A

Брянскую область в субботу, 18 апреля, ждет сильный ветер. Весь день в регионе будет облачно, с прояснениями. Ночью местами пройдет небольшой дождь со снегом. днем - просто небольшой дождь.

Ветер будет дуть западный до 12 метров в секунду, местами - порывы до 18 метров в секунду. Ночью столбик термометра опустится до -2 , днем потеплеет до +6..+11 градусов.

В такую ветреную погоду, как говорят в пресс-службе ГУ МЧС по Брянской области, увеличивается вероятность возникновения различных ЧП, в том числе обрывов проводов, падения деревьев, рекламных щитов, нарушения в работе транспорта и служб ЖКХ.

Поэтому брянцев призывают быть особенно осторожными, ограничить работы на свежем воздухе, обходить слабоукрепленные конструкции и оголенные провода.

ВАЖНО

В случае ЧП звоните

- единый телефон пожарных-спасателей - "01" или «101»;

- «телефон доверия» регионального управления МЧС- 8(4832) 443-000;

-единый телефон вызова экстренных оперативных служб - «112».

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU