2020-04-17T14:33:02+03:00
Общество

Брянцев предупредили о сильном ветре 18 апреля

В этот день пройдут небольшие дожди
Мария Дедкова
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Ветер будет дуть западный до 12 метров в секунду, местами - порывы до 18 метров в секунду.Ветер будет дуть западный до 12 метров в секунду, местами - порывы до 18 метров в секунду.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Брянскую область в субботу, 18 апреля, ждет сильный ветер. Весь день в регионе будет облачно, с прояснениями. Ночью местами пройдет небольшой дождь со снегом. днем - просто небольшой дождь.

Ветер будет дуть западный до 12 метров в секунду, местами - порывы до 18 метров в секунду. Ночью столбик термометра опустится до -2 , днем потеплеет до +6..+11 градусов.

В такую ветреную погоду, как говорят в пресс-службе ГУ МЧС по Брянской области, увеличивается вероятность возникновения различных ЧП, в том числе обрывов проводов, падения деревьев, рекламных щитов, нарушения в работе транспорта и служб ЖКХ.

Поэтому брянцев призывают быть особенно осторожными, ограничить работы на свежем воздухе, обходить слабоукрепленные конструкции и оголенные провода.

ВАЖНО

В случае ЧП звоните

- единый телефон пожарных-спасателей - "01" или «101»;

- «телефон доверия» регионального управления МЧС- 8(4832) 443-000;

-единый телефон вызова экстренных оперативных служб - «112».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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