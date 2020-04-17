Стало известно, сколько зарабатывает спикер Брянской областной Думы Владимир Попков

17 Апр 2020 2020-04-17T16:08:31+03:00

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Депутаты Брянской областной Думы отчитались о своих доходах. Стало известно, сколько зарабатывает ее спикер Владимир Попков. Доходы председателя регионального парламента за год составили 6,3 миллиона рублей.

Большую часть денег он получает за работу в Думе - 4,8 миллиона рублей. Еще 778 тысяч рублей он получил в качестве дивидендов. 275 тысяч рублей составили социальные выплаты, в том числе и пенсия. А остальную сумму - вложения в банки и негосударственный пенсионный фонд.

Владимир Попков имеет в собственности дом с земельным участком. В пользовании у него - квартира и еще один земельный участок. Собственного автомобиля у Владимира Ивановича нет.

Напомним, самым богатым из депутатов облдумы оказался глава фермерского хозяйства Михаил Довгалев. Он за прошлый год заработал 274,7 миллиона рублей. Самые скромные доходы у Константина Павлова - он заработал за год 214,5 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU