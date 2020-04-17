2020-04-17T13:22:31+03:00
Общество

Остановку в 10-м микрорайоне Брянска протаранил автомобилист на угнанной машине

В полиции рассказали подробности недавнего ДТП
Мария Дедкова
Поделиться:
Оказалось, что мужчина попал в аварию, когда ехал в магазин за спиртным на угнанном у приятеля автомобиле.Оказалось, что мужчина попал в аварию, когда ехал в магазин за спиртным на угнанном у приятеля автомобиле.Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области
Изменить размер текста:

В Брянске задержали автомобилиста, который на днях протаранил остановку в 10-м микрорайоне. Оказалось, что мужчина попал в аварию, когда ехал в магазин за спиртным на угнанном у приятеля автомобиле.

О ДТП, случившемся по улице Бежицкой, сотрудникам ГИБДД сообщили свидетели случившегося.

По словам полицейских, пьяный водитель "Лады Приоры" не только не смог предоставить документы на машину, но и внятно назвать свою имя и фамилию.

- Машину отвезли на штраф-стоянку, а автомобилиста – в ближайший отдел полиции, - рассказывают в пресс-службе УМДД России по Брянской области. - Водителем оказался 36-летний житель Брянска. А вот "Лада-Приора" задержанному не принадлежала.

Ее хозяин – 42-летний житель микрорайона «Солнечный» - сам обратился в отделение полиции Брянского района и заявил о ее пропаже. Мужчина даже не догадывался, что машину взял его нетрезвый приятель, в компании с которым он отдыхал дома. Ключи от автомобиля злоумышленник нашел в сумке хозяина, в которой тот велел ему взять банковскую карту для похода в магазин за спиртным.

На брянца составили административные протоколы за отказ от медицинского освидетельствования, езду без прав, повреждение остановки и невыполнение требований норм и правил по предупреждению аварий.

Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела статье 166 УК РФ «Неправомерное завладение транспортным средством. Горожанину грозит до пяти лет колонии.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Остановку в 10-м микрорайоне Брянска протаранил автомобилист на угнанной машине
ВТБ за месяц увеличил число удаленных рабочих мест в пять раз
В Брянске на Пасху сократят до минимума количество общественного транспорта
Российско-японская команда ученых создала тест, который выявляет коронавирус за 30 минут
В Брянске на проспекте Ленина автомобилистка на иномарке сбила пенсионера
Когда ситуация под контролем
Вице-спикер Брянской облдумы задекларировал почти 300 земельных участков
В Брянской области коронавирус выявили еще в двух районах
В Брянской области количество заболевших коронавирусом выросло до 228 человек
Ураганный ветер в Брянске повалил деревья
В Брянске на улице Фокина светофоры установили в самых неожиданных местах
В Брянске рассказали, на каких предприятиях освятят куличи
ВТБ Капитал стал лидером четырех международных рэнкингов