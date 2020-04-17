Остановку в 10-м микрорайоне Брянска протаранил автомобилист на угнанной машине
В Брянске задержали автомобилиста, который на днях протаранил остановку в 10-м микрорайоне. Оказалось, что мужчина попал в аварию, когда ехал в магазин за спиртным на угнанном у приятеля автомобиле.
О ДТП, случившемся по улице Бежицкой, сотрудникам ГИБДД сообщили свидетели случившегося.
По словам полицейских, пьяный водитель "Лады Приоры" не только не смог предоставить документы на машину, но и внятно назвать свою имя и фамилию.
- Машину отвезли на штраф-стоянку, а автомобилиста – в ближайший отдел полиции, - рассказывают в пресс-службе УМДД России по Брянской области. - Водителем оказался 36-летний житель Брянска. А вот "Лада-Приора" задержанному не принадлежала.
Ее хозяин – 42-летний житель микрорайона «Солнечный» - сам обратился в отделение полиции Брянского района и заявил о ее пропаже. Мужчина даже не догадывался, что машину взял его нетрезвый приятель, в компании с которым он отдыхал дома. Ключи от автомобиля злоумышленник нашел в сумке хозяина, в которой тот велел ему взять банковскую карту для похода в магазин за спиртным.
На брянца составили административные протоколы за отказ от медицинского освидетельствования, езду без прав, повреждение остановки и невыполнение требований норм и правил по предупреждению аварий.
Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела статье 166 УК РФ «Неправомерное завладение транспортным средством. Горожанину грозит до пяти лет колонии.
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ИСТОЧНИК KP.RU