2020-04-17T12:53:39+03:00
Общество

В Брянске на Пасху сократят до минимума количество общественного транспорта

На улицы выйдут 30% автобусов и троллейбусов от графика выходного дня
Марина АНТОНОВА
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Фактически общественный транспорт днем отменят.Фактически общественный транспорт днем отменят.Фото: Марина АНТОНОВА
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В Брянске на Пасху, 19 апреля, до минимума сократят количество общественного транспорта. Вечером и утром оставят рейсы для тех, кто должен работать – например, медиков. В остальное время на линии выйдут лишь дежурные машины. К этой мере пришли, чтобы оставить дома как можно больше людей.

Ограничат движение транспорта вечером в субботу, 18 апреля. После 18.00 автобуса можно не дождаться. В воскресенье, 19 апреля, общественный транспорт пустят с 6.00 до 8.30 утром и с 18.00 и дальше по расписанию выходного дня, сообщают в пресс-служба Брянской городской администрации.

Напомним, с 10 апреля в Брянске запретили посещение кладбищ. Исключение делают только для похоронных процессий. В них может участвовать до 10 человек.

С 13 апреля запрещено посещать культовые сооружения, к которым относятся и храмы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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