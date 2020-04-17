2020-04-17T12:35:15+03:00
Наука

Российско-японская команда ученых создала тест, который выявляет коронавирус за 30 минут

Один из разработчиков рассказал "Комсомолке" о новинке
Мария Дедкова
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Тест показывает наличие коронавируса за 30 минут.Тест показывает наличие коронавируса за 30 минут.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Российско-японская группа ученых разработала тест, который позволяет выявлять наличие коронавирусной инфекции всего за 30 минут. Причем точность теста составляет 99,9%. Их уже закупают для использования в России и за рубежом.

- Мы начали заниматься разработкой с середины марта, - рассказал kp.ru директор компании-производителя «Эвотэк - Мирай Геномикс» (EMG) Ленар Валеев.- Работали в режиме всеобщей мобилизации, сняли специалистов с других направлений, люди работали и днем и ночью. Нас курировал новосибирский “Вектор” и на клинических испытаниях нам предложили вслепую протестировать 800 образцов: 400 положительных и 400 отрицательных. Наш тест показал 100-процентный результат - ни одной ошибки. После этого отношение к нам изменилось, нашим тест-системам дали зеленый свет.

Новая диагностическая система может применяться пока только в стационаре. Однако, по словам разработчиков, из-за быстроты большие перспективы открываются для использования тестов в аэропортах.

- Эту разработку ждут крупные промышленные предприятия, а кроме того мы получили много заказов от добывающих компаний, которые ведут разработки в удаленных регионах вахтовым методом, - говорит Ленар Валеев. - Для них это хороший способ сохранить здоровье работников и избежать риска остановки производства

По словам ученых, производство тестов будет сосредоточено в России. Но поставки уже осуществляются в США, ОАЭ, Австрию и другие страны. Там тесты или уже задействованы в диагностике или проходят последние регистрационные действия.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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