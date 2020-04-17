В Брянске на проспекте Ленина автомобилистка на иномарке сбила пенсионера

17 Апр 2020 2020-04-17T10:52:55+03:00

Изменить размер текста: A A

В Брянске на проспекте Ленина автомобилитска за рулем «Опеля Корса» сбила 65-летнего мужчину. Дорожно-транспортное происшествие случилось около двух часов дня в четверг, 16 апреля, на перекрестке с улицей Емлютина.

36-летняя женщина на иномарке ехала в правом ряду в сторону улицы Красноармейской. Она сбила пешехода при начале движения. Пенсионер в это время стал переходить дорогу. Кто из них двигался на красный сигнал светофора, не сообщают.

У пострадавшего диагностировали перелом ноги. Мужчину госпитализировали.

- Полицейские проводят проверку по факту ДТП, - говорят в УГИБДД по Брянской области.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU