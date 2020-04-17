2020-04-17T10:52:55+03:00
Происшествия

В Брянске на проспекте Ленина автомобилистка на иномарке сбила пенсионера

Пострадавшего мужчину госпитализировали
Марина АНТОНОВА
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Фото: УГИБДД по Брянской области.Фото: УГИБДД по Брянской области.
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В Брянске на проспекте Ленина автомобилитска за рулем «Опеля Корса» сбила 65-летнего мужчину. Дорожно-транспортное происшествие случилось около двух часов дня в четверг, 16 апреля, на перекрестке с улицей Емлютина.

36-летняя женщина на иномарке ехала в правом ряду в сторону улицы Красноармейской. Она сбила пешехода при начале движения. Пенсионер в это время стал переходить дорогу. Кто из них двигался на красный сигнал светофора, не сообщают.

У пострадавшего диагностировали перелом ноги. Мужчину госпитализировали.

- Полицейские проводят проверку по факту ДТП, - говорят в УГИБДД по Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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