В Брянске на проспекте Ленина автомобилистка на иномарке сбила пенсионера
В Брянске на проспекте Ленина автомобилитска за рулем «Опеля Корса» сбила 65-летнего мужчину. Дорожно-транспортное происшествие случилось около двух часов дня в четверг, 16 апреля, на перекрестке с улицей Емлютина.
36-летняя женщина на иномарке ехала в правом ряду в сторону улицы Красноармейской. Она сбила пешехода при начале движения. Пенсионер в это время стал переходить дорогу. Кто из них двигался на красный сигнал светофора, не сообщают.
У пострадавшего диагностировали перелом ноги. Мужчину госпитализировали.
- Полицейские проводят проверку по факту ДТП, - говорят в УГИБДД по Брянской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU