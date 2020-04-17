2020-04-17T10:26:17+03:00
Общество

Вице-спикер Брянской облдумы задекларировал почти 300 земельных участков

Вителий Беляй заработал в 2019 году 45 миллионов рублей
Марина АНТОНОВА
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Фото: пресс-служба правительства Брянской области.Фото: пресс-служба правительства Брянской области.
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Заместитель председателя Брянской областной Думы Виталий Белей в прошлом году заработал 45 миллионов рублей. В декларации о доходах он указал почти 300 земельных участков, которые находятся у него в собственности. Участки эти небольшие - в среднем по 15 соток.

У депутата в собственности легковой автомобиль "Ленд Ровер" и два десятка грузовых машин и прочей тяжелой техники.

Председатель областной Думы Владимир Попков отличается более скромными доходами. В прошлом году он заработал 6,3 миллиона рублей. За работу в облдумы - 4,8 миллиона из них. Остальные деньги - это дивиденды, пенсия и доходы от вкладов в банках.

А вот самым богатым депутатом, судя по доходам за прошлый год, стал глава фермерского хозяйства Михаил Довгалев. Он заработал 274,7 миллиона рублей. В собственности депутата 90 земельных участков.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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