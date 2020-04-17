В Брянской области коронавирус выявили еще в двух районах
В Брянской области 17 апреля подтвердили первые случаи заболевания в Стародубском и Унечском районах. В каждом зарегистрировали по одному заболевшему. Об этом сообщили в оперативном штабе.
В целом, заболеваемость в регионе растет более менее равномерно. За последние несколько дней диагноз подтверждается у 20-30 человек в сутки. Самое большое количество заболевших - в Брянске - 165 человек. За сутки их число выросло на 15 человек. Остальных выявили в районах области. Среди них лидирует Брянский район. В пятницу здесь подтвердили 17 случаев заболевания.
Напомним, все, кто приезжает в наше регион из Москвы и Санкт-Петербурга должна соблюдать 14-дневный карантин. Это связано с тем, что большое количество заболевших выявляют у вахтовиков, которые работали в столице и вернулись домой на время самоизоляции.
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ИСТОЧНИК KP.RU