2020-04-17T10:36:51+03:00
Общество

В Брянской области количество заболевших коронавирусом выросло до 228 человек

За сутки диагноз подтвердился у 27 человек
Марина АНТОНОВА
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В Брянске 165 заболевших.В Брянске 165 заболевших.Фото: Алена МАРТЫНОВА
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В Брянской области в пятницу, 17 апреля, количество заболевших коронавирусом выросло до 228 человек. За сутки диагноз подтвердился у 27 пациентов. Об этом сообщают в оперативном штабе.

Выросло число заболевших как в Брянске, так и в районах области. В областной центре - 165 человек болеют коронавирусом. В Брянском районе - 17, в Дятьковском районе – 7, в Климовском – 4, в Сельцо – 9, в Погарском – 3, в Почепском – 3, в Выгоничском – 3, в Фокино – 3, в Суземском районе – 2, в Злынковском – 3, в Брасовском – 1, в Комаричском – 2, в Карачевском – 1. По одному случаю заболевания впервые зафиксировали в Унечском и Стародубском районах.

От коронавируса в Брянске умер один человек. На 17 апреля количество выздоровевших составляет 29 человек. За все время в регионе провели 6290 исследований на коронавирус.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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