Ураганный ветер в Брянске повалил деревья

17 Апр 2020 2020-04-17T08:24:53+03:00

Фотографии с последствиями стихии опубликовали в социальных сетях

Изменить размер текста: A A

В Брянске ураганы ветер вечером в четверг, 16 апреля, повалил несколько деревьев. Фотографии после разгула стихии опубликовали пользователи в социальных сетях.

Сначала стало известно об упавшем дереве на улице Флотской - у автомойки. После жители Брянска рассказал, что большая ель упала прямо перед подъездом. На снимках видно, что дерево вырвало с корнем.

В региональном ГУ МЧС России предупреждали брянцев о возможных порывах ветра в четверг. Но горожане не ожидали, что они окажутся настолько сильными.

Дерево на Флотской. Фото: "Типичный Брянск".

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU