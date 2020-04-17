2020-04-17T08:24:53+03:00
Происшествия

Ураганный ветер в Брянске повалил деревья

Фотографии с последствиями стихии опубликовали в социальных сетях
Марина АНТОНОВА
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Фото: "Типичный Брянск".Фото: "Типичный Брянск".
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В Брянске ураганы ветер вечером в четверг, 16 апреля, повалил несколько деревьев. Фотографии после разгула стихии опубликовали пользователи в социальных сетях.

Сначала стало известно об упавшем дереве на улице Флотской - у автомойки. После жители Брянска рассказал, что большая ель упала прямо перед подъездом. На снимках видно, что дерево вырвало с корнем.

В региональном ГУ МЧС России предупреждали брянцев о возможных порывах ветра в четверг. Но горожане не ожидали, что они окажутся настолько сильными.

Дерево на Флотской. Фото: "Типичный Брянск".

Дерево на Флотской. Фото: "Типичный Брянск".

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ИСТОЧНИК KP.RU

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