2020-04-16T20:19:57+03:00
Общество

В Брянске на улице Фокина светофоры установили в самых неожиданных местах

На дороге появилось четыре новых светофора
Марина АНТОНОВА
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Фото: "Типичный Брянск".Фото: "Типичный Брянск".
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В Брянске на улице Фокина в самых неожиданных местах установили новые светофоры. Они появились на пересечении с улицами Тютчева, Ромашина, Октябрьской и Карла Маркса – по дороге в круглый сквер.

Водители, да и пешеходы, сомневаются в целесообразности установки такого количества светофоров. Автомобилисты не испытывали особых трудностей при выезде с второстепенных дорог – на них даже нет полноценных перекрестков. Да и пешеходам придется постоять лишние минуты в ожидании зеленого света.

На улице Фокина идет капитальный ремонт. Всего на ней будет восемь светофоров – четыре стояли и раньше. На работы потратят около 74 миллионов рублей.

Напомним, новые светофоры на улицах Советской и Костычева до сих пор не подключены. Хотя установили их еще во время капитального ремонта в прошлом году. Неработающие светофоры на Советской не сильно волнуют участников дорожного движения. Чего не скажешь о светофоре на перекрестке улиц Костычева и Горбатова. Если бы не коронавирус, бесконечный поток школьников, людей и машин по утрам напомнил бы чиновникам и дорожникам, что пора его включать.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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