2020-04-16T18:00:29+03:00
Общество

В Брянске рассказали, на каких предприятиях освятят куличи

На Пасху в этом году храмы будут закрыты
Марина АНТОНОВА
Поделиться:
И патриарх, и митрополит призвали верующих остаться дома.И патриарх, и митрополит призвали верующих остаться дома.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

В Брянске рассказали, на каких хлебокомбинатах освятят пасхальные куличи. Хлеб окропят святой водой на Бежицком хлебокомбинате, Брянском хлебокомбинате №1, «Унечахлебокомбинате», «Дятьково-хлеб», «Трубчевскхлебе», Клетнянском хлебозаводе, Клинцовском хлебзаводе, Хлебокомбинате Красногорского райпо и «Погархлебпроме». Освященный хлеб будут продавать во всей районах области. Первые партии уже поступили в продажу.

В этом году запрещено на Пасху посещать храмы. Такое постановление выпустил главный санитарный врач Брянской области. В праздник призвали верующих остаться дома патриарх Кирилл и митрополит Брянский и Севский Александр. Пасхальную службу из Свято-Троицкого кафедрального собора в ночь на 19 апреля будут транслировать по телевизору.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Брянске рассказали, на каких предприятиях освятят куличи
ВТБ Капитал стал лидером четырех международных рэнкингов
Заведующую детсада будут судить за мошенничество с "чернобыльскими" выплатами
Брянские предприятия должны согласовать проводимые санитарные меры
Депутаты Брянского городского Совета от ЛДПР участвуют в акции «МЫВМЕСТЕЛДПР»
В Брянской области приезжие из Москвы и Санкт-Петербурга должны соблюдать 14-дневную самоизоляцию
В Брянске на Пасху и Радоницу запретят парковаться около кладбищ
В Брянской области Радоница будет рабочим днем
Клиенты ВТБ на 20% увеличили переводы по картам на самоизоляции
В Брянской области расширили список чиновников, имеющих право штрафовать за нарушение самоизоляции
В Брянске устроят охоту на мотоциклистов
ВТБ продлевает срок аренды сейфовых ячеек до 6 мая
В Брянске запретили остановку на бульваре Гагарина
В Брянской области выявили 37 новых случаев коронавируса
Подоходный налог может быть отменен
В Суземке под колеса ВАЗа попала велосипедистка
Брянцам старше 65 лет объяснили правила оплаты больничного на время коронавируса
ВТБ и Группа ПИК провели первую в России онлайн-выдачу ипотеки
В Брянской области число заболевших коронавирусом достигло 201
В Брянске умер первый заразившийся коронавирусом
В Брянске продуктовые наборы получат больше 12 тысяч школьников
В лагеря и санатории отправится 58 тысяч брянских школьников