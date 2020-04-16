В Брянске рассказали, на каких предприятиях освятят куличи
В Брянске рассказали, на каких хлебокомбинатах освятят пасхальные куличи. Хлеб окропят святой водой на Бежицком хлебокомбинате, Брянском хлебокомбинате №1, «Унечахлебокомбинате», «Дятьково-хлеб», «Трубчевскхлебе», Клетнянском хлебозаводе, Клинцовском хлебзаводе, Хлебокомбинате Красногорского райпо и «Погархлебпроме». Освященный хлеб будут продавать во всей районах области. Первые партии уже поступили в продажу.
В этом году запрещено на Пасху посещать храмы. Такое постановление выпустил главный санитарный врач Брянской области. В праздник призвали верующих остаться дома патриарх Кирилл и митрополит Брянский и Севский Александр. Пасхальную службу из Свято-Троицкого кафедрального собора в ночь на 19 апреля будут транслировать по телевизору.
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ИСТОЧНИК KP.RU