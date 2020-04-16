Заведующую детсада будут судить за мошенничество с "чернобыльскими" выплатами
Ущерб оценивают в 366 тысяч рублей
Изменить размер текста:
В Дятьковском районе за мошенничество будут судить заведующую местного детсада.
По версии следствия, женщина незаконно с февраля 2012 года по май 2019 получала "чернобыльские" пособия на себя и своего ребенка. При этом на указанной территории она не жила.
- Своими действиями обвиняемая причинила ущерб бюджету на общую сумму более 366 тысяч рублей, - говорят в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.
Уголовное дело передали в суд.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU