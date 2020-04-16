2020-04-16T16:27:45+03:00
Общество

Заведующую детсада будут судить за мошенничество с "чернобыльскими" выплатами

Ущерб оценивают в 366 тысяч рублей
Мария Дедкова
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В Дятьковском районе за мошенничество будут судить заведующую местного детсада.

По версии следствия, женщина незаконно с февраля 2012 года по май 2019 получала "чернобыльские" пособия на себя и своего ребенка. При этом на указанной территории она не жила.

- Своими действиями обвиняемая причинила ущерб бюджету на общую сумму более 366 тысяч рублей, - говорят в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

Уголовное дело передали в суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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