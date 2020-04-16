2020-04-16T16:31:45+03:00
Общество

Брянские предприятия должны согласовать проводимые санитарные меры

Отчет руководители должны предоставить в Роспотребнадзор
Мария Дедкова
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Во время режима самоизоляции в регионе продолжают работу системообразующие и другие предприятия.Во время режима самоизоляции в регионе продолжают работу системообразующие и другие предприятия.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Брянские предприятия должны согласовать свои санитарные меры с Роспотребнадзором. В документах должен быть план противоэпидемиологических мероприятий и информация об объеме дезинфицирующих средств.

Такое поручение дала главный санитарный врач Людмила Трапезникова.

Во время режима самоизоляции в регионе продолжают работу системообразующие и другие предприятия. Поэтому их руководители должны принять все меры, чтобы обеспечить безопасность сотрудников.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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