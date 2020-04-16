Брянские предприятия должны согласовать проводимые санитарные меры
Отчет руководители должны предоставить в Роспотребнадзор
Во время режима самоизоляции в регионе продолжают работу системообразующие и другие предприятия.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Брянские предприятия должны согласовать свои санитарные меры с Роспотребнадзором. В документах должен быть план противоэпидемиологических мероприятий и информация об объеме дезинфицирующих средств.
Такое поручение дала главный санитарный врач Людмила Трапезникова.
Во время режима самоизоляции в регионе продолжают работу системообразующие и другие предприятия. Поэтому их руководители должны принять все меры, чтобы обеспечить безопасность сотрудников.
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ИСТОЧНИК KP.RU