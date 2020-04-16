2020-04-16T15:24:53+03:00
Политика

Депутаты Брянского городского Совета от ЛДПР участвуют в акции «МЫВМЕСТЕЛДПР»

Представители Брянского горсовета от ЛДПР поддержали акцию и пришли на помощь к людям в сложной ситуации
Игорь ЗАЙЦЕВ
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Фото: ЛДПР.Фото: ЛДПР.
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Ранее руководитель фракции ЛДПР в Брянской областной Думе Сергей Антошин посетил ряд находящихся на самоизоляции семей и вручил им продуктовые наборы. Его примеру последовали и депутаты Брянского городского Совета от ЛДПР.

Напомним, 3 апреля активисты ЛДПР в Брянской области по инициативе депутата Государственной Думы Бориса Пайкина начали волонтерскую работу в помощь нуждающимся, находящимся на самоизоляции.

Волонтёрское движение помогает пожилым людям, многодетным и малообеспеченным семьям, которые вынуждены оставаться дома в изоляции из-за риска заражения коронавирусом.

Руководитель фракции ЛДПР в Брянском городском совете Сергей Сенин вместе с депутатами Брянского городского Совета народных депутатов Игорем Карповым и Татьяной Горловой не только раздали нуждающимся семьям продуктовые наборы и маски, но и помогли с решением мелких бытовых вопросов в домах, в которых они проживают.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Депутаты Брянского городского Совета от ЛДПР участвуют в акции «МЫВМЕСТЕЛДПР»
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