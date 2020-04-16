Депутаты Брянского городского Совета от ЛДПР участвуют в акции «МЫВМЕСТЕЛДПР»
Ранее руководитель фракции ЛДПР в Брянской областной Думе Сергей Антошин посетил ряд находящихся на самоизоляции семей и вручил им продуктовые наборы. Его примеру последовали и депутаты Брянского городского Совета от ЛДПР.
Напомним, 3 апреля активисты ЛДПР в Брянской области по инициативе депутата Государственной Думы Бориса Пайкина начали волонтерскую работу в помощь нуждающимся, находящимся на самоизоляции.
Волонтёрское движение помогает пожилым людям, многодетным и малообеспеченным семьям, которые вынуждены оставаться дома в изоляции из-за риска заражения коронавирусом.
Руководитель фракции ЛДПР в Брянском городском совете Сергей Сенин вместе с депутатами Брянского городского Совета народных депутатов Игорем Карповым и Татьяной Горловой не только раздали нуждающимся семьям продуктовые наборы и маски, но и помогли с решением мелких бытовых вопросов в домах, в которых они проживают.
ИСТОЧНИК KP.RU