В Брянске на Пасху и Радоницу запретят парковаться около кладбищ

16 Апр 2020 2020-04-16T15:17:22+03:00

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В Брянске на Пасху и Радоницу запретят парковаться у кладбищ. Такое поручение дали мэру города на очередном совещании по распространению коронавируса в регионе. Оно прошло в областном правительстве 15 апреля.

Такие же рекомендации дали и другим главам администраций муниципальных образований Брянской области.

Напомним, брянские кладбища закрыли для посещений с 11 по 30 апреля из-за угрозы распространения коронавируса. На погосты пускают только похоронные процессии с участием не больше 10 человек.

На Пасху и на Радоницу у входов на кладбища будут дежурить полицейские и росгвардейцы. Жителей Брянской области просят оставаться дома и сходить на могилы родных позже.

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ИСТОЧНИК KP.RU