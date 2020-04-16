В Брянской области Радоница будет рабочим днем
Работодателям запретили отпускать сотрудников
Руководители организаций должны проинформировать работников о том, что кладбища и храмы нельзя посещать во время режима самоизоляции.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Брянской области Радоница будет рабочим днем. Такое решение приняли члены оперативного штаба по распространению коронавируса 15 апреля.
Работодателям запретили в этот день отпускать сотрудников. Руководители организаций должны проинформировать работников о том, что кладбища и храмы нельзя посещать во время режима самоизоляции.
Напомним, до 30 апреля руководителям всех конфессий в Брянской области запретили пускать прихожан, чтобы не допустить массового скопления людей.
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ИСТОЧНИК KP.RU