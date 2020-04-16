2020-04-16T14:27:26+03:00
Общество

В Брянской области расширили список чиновников, имеющих право штрафовать за нарушение самоизоляции

Права получили сотрудники департамента региональной безопасности
Мария Дедкова
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Брянский губернатор Александр Богомаз внес изменения в указ, расширяя список чиновников, которые могут штрафовать за нарушение режима самоизоляции.

Теперь такие полномочия появились у сотрудников департамента региональной безопасности.

Напомним, указ о новых правах для сотрудников департаментов и управлений глава региона подписал 7 апреля.

В перечне указаны сотрудники, которые уполномочены составлять протоколы об административных правонарушениях по статье 20.6.1 КоАП РФ "Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения".

Указ будет действовать до конца года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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