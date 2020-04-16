В Брянске устроят охоту на мотоциклистов
Патрульные машины будут дежурить на городских улицах с 17 по 19 апреля
Проследят за мотоциклистами в том числе и "скрытые патрули".Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Брянске продолжат ловить мотоциклистов-нарушителей. Рейды сотрудников Госавтоинспекции пройдут с 17 по 19 апреля.
К слову, в них примут участие еще и участковые, сотрудники уголовного розыска и сотрудники других заинтересованных подразделений.
Проследят за мотоциклистами в том числе и "скрытые патрули", сообщают в ОГИБДД по городу Брянску.
Напомним, в прошлом году произошло 19 ДТП с мототранспортом. В них пострадали 20 человек.
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ИСТОЧНИК KP.RU