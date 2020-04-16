В Брянской области выявили 37 новых случаев коронавируса
Число заболевших превысило 200
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В Брянской области за сутки специалисты провели 446 исследователей на коронавирус. 37 тестов оказались положительными.
Теперь число заболевших в регионе достигло 201.
Новые случаи заражения распределились так:
- Брянск – 5
- Брянский район – 10
- Дятьковский район – 3
- Климовский район – 4
- Почепский район – 3
- Выгоничский район – 3
- Фокино – 2
- Суземский район – 2
- Злынковский район – 2
- Брасовский район – 1
- Комаричский район – 1
- Карачевский район – 1
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ИСТОЧНИК KP.RU