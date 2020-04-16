2020-04-16T13:12:05+03:00
Общество

В Брянской области выявили 37 новых случаев коронавируса

Число заболевших превысило 200
Мария Дедкова
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В Брянской области за сутки специалисты провели 446 исследователей на коронавирус. 37 тестов оказались положительными.

Теперь число заболевших в регионе достигло 201.

Новые случаи заражения распределились так:

- Брянск – 5

- Брянский район – 10

- Дятьковский район – 3

- Климовский район – 4

- Почепский район – 3

- Выгоничский район – 3

- Фокино – 2

- Суземский район – 2

- Злынковский район – 2

- Брасовский район – 1

- Комаричский район – 1

- Карачевский район – 1

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ИСТОЧНИК KP.RU

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