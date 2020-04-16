Подоходный налог может быть отменен

16 Апр 2020 2020-04-16T12:29:56+03:00

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Запущено всероссийское электронное голосование в поддержку инициативы Бориса Пайкина

Совместно с коллегами по фракции ЛДПР Брянский депутат в Годсдуме Борис Пайкин внес в нижнюю палату законопроект, согласно которому от уплаты 13% подоходного налога будут освобождены россияне, чей ежемесячный доход составляет менее двух минимальных размеров оплаты труда. Эта мера может стать эффективной поддержкой малоимущих граждан. Посодействовать принятию законопроекта каждый может каждый из нас,кто принял участие во всенародном голосовании в режиме онлайн.

В своем «майском» Указе Президент Владимир Путин проставил задачу к 2024 году вдвое снизить в уровень бедности в России. Однако на деле количество бедных в нашей стране в 2019 году, по сравнению с 2018-м, только выросло. Борис Пайкин уверен – освобождение от уплаты НДФЛ людей с низкими доходами пойдет на пользу людям, оказавшихся в тяжелом материальном положении в результате последствий распространения новой коронавирусной инфекции. Ощутимую поддержку получит и экономика государства.

На 1 января 2020 года МРОТ установлен в размере 12 130 рублей в месяц. Таким образом, согласно законопроекту, от уплаты подоходного налога в размере 13% могут быть освобождены все, кто зарабатывает менее 24 260 рублей. В Брянской области такая зарплата считается вполне приличной, и на освобождение от МРОТ, в случае принятия закона, может рассчитывать большинство работающего населения региона.

«Предложенная нами инициатива государству вполне по карману, ведь у нас принят профицитный бюджет, - комментирует новый законопроект Борис Пайкин. – В случае её принятия мы получим увеличение реальных доходов бедных и наиболее уязвимых слоев общества. Это даст существенный толчок экономическому росту за счёт увеличения покупательской способности населения, а также окажет реальную помощь такой категории граждан. В условиях ухудшения ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции поддержать людей без затрат федерального бюджета уже не получится. Я провел много встреч с трудовыми коллективами Брянской области, и везде наш законопроект находил безоговорочное одобрение у наших граждан. Помогите нам донести мнение народа до депутатов других фракций – поддержите за наш законопроект на сайте голосования. Только сплотившись мы можем добиться справедливости и победить!».

ИСТОЧНИК KP.RU