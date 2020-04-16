2020-04-16T12:26:27+03:00
Происшествия

В Суземке под колеса ВАЗа попала велосипедистка

Пенсионерку с травмой головы госпитализировали
Мария Дедкова
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В Суземке произошло ДТП. Около 14.20 15 апреля на перекрестке улиц Первомайской и Ленина водитель ВАЗа сбила велосипедистку.

По предварительной информации, 63-летняя автомобилистка не уступила дорогу женщине на велосипеде. Та ехала по правому краю проезжей части, пояснили в УГИБДД по Брянской области.

Медики, приехавшие на место ДТП, диагностировали у 69-летней женщины травму головы и сотрясение мозга. Пенсионерку госпитализировали.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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