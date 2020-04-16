2020-04-16T12:16:24+03:00
Общество

Брянцам старше 65 лет объяснили правила оплаты больничного на время коронавируса

Работники получат разные суммы
Максим Рябцев
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Брянцам страше 65 лет разъяснили порядок оплаты больничного. С 6 апреля работники пенсионного возраста должны были оформить листок нетрудоспособности. Ведь пожилые люди являются самой уязвимой категорией для заражения коронавирусом.

ФСС будет выплачивать положенные средства через неделю, после того как работодатели передадут необходимые документы. Сделать это нужно до 19 числа.

Каждый работник получит свою сумму. Все зависит от стажа и зарплаты сотрудника.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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