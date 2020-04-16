2020-04-16T11:09:59+03:00
Общество

В Брянской области число заболевших коронавирусом достигло 201

За сутки выявили 37 новых случаев
Мария Дедкова
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За сутки в лабораториях провели 446 исследований.За сутки в лабораториях провели 446 исследований.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Число заболевших коронавирусом в Брянской области на 10.30 16 апреля составило 201. За сутки в лабораториях провели 446 исследований. Выявили еще 37 новых случаев заражения.

Больше всего зараженных зарегистрировали в Брянском районе -6. В Брянске выявили 5 новых случаев, в Климовском районе -4, в Почепском -3, Выгоничском -3, в Фокино -2, Суземском районе -2, Злынковском -2, Брасовском -1 и Комаричском -1.

К счастью, 23 пациента выздоровели отправились домой.

Однако в этот же день, 16 апреля, страшная новость пришла из Брянской областной больницы. Здесь скончался первый заболевший коронавирусом. Ему было 89 лет. Болезнь у пациента протекала тяжело. Причиной смерти стали осложнения и сопутствующие заболевания.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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