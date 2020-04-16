В Брянске умер первый пациент с коронавирусом

16 Апр 2020 2020-04-16T10:47:10+03:00

Сколько человек тяжело переносят болезнь в Брянской области, не сообщают. Фото: Алена МАРТЫНОВА

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В Брянске в среду, 15 апреля, умер первый пациент, больной коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил брянский губернатор на своей странице в соцсети.

89-летний пенсионер находился в стабильно тяжелом состоянии. У него было несколько тяжелых хронических заболеваний: сахарный диабет, последствия перенесенного инсульта, ишемическая болезнь сердца, сердечная недостаточность и другие заболевания. Они осложнили течение коронавирусной инфекции.

Пациент находился на аппарате искусственной вентиляции легких. К несчастью, врачам не удалось спасти его жизнь.

Пожилой мужчина заразился от жителей Брянска, приехавших из Испании. На пенсионерку и ее сына завели уголовное дело.

Сколько еще человек с коронавирусом находятся в реанимации в Брянской области, не сообщают.

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ИСТОЧНИК KP.RU