В Брянске продуктовые наборы получат больше 12 тысяч школьников

16 Апр 2020 2020-04-16T10:00:42+03:00

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В Брянске продуктовые наборы получат 12440 школьников. Выдавать сухпайки начали с 15 апреля, сообщают в пресс-службе Управления образования Брянской городской администрации.

Продуктовый набор получат дети из многодетных или малообеспеченных семей, а также дети-инвалиды. Эти категории имеют льготы на питание в школьной столовой. Обеды для ребят оплачиваются из бюджета. Во время месяца самоизоляции эти деньги потратили на продукты.

Продуктовые наборы планируют выдать до конца следующей недели. Чтобы не создавать больших очередей, выдачу растянут на 2-3 дня в каждой школе. Тем, кому положены наборы, позвонят классные руководители.

По всей Брянской области продуктовые наборы получат 20 тысяч школьников.

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ИСТОЧНИК KP.RU