В лагеря и санатории отправится 58 тысяч брянских школьников
В Брянской области летом в лагерях и санаториях планируют устроить отдых для 58 тысяч школьников. В регионе начали готовиться к оздоровительной кампании.
Как будет развиваться эпидемиологическая ситуация, сказать сложно, но в в случае улучшения обстановки санатории и лагеря должны быть готовы принять ребят.
Планируется, что брянские школьники отправятся в 24 санатория и загородных лагеря. На отдых ребят планируют потратить 270 миллионов рублей, сообщает ГТРК "Брянск".
Школьники, которые находятся в сложной жизненной ситуации, получат путевки бесплатно. Родителям остальных ребят придется доплатить. В этом году из бюджета на каждую путевку в лагерь выделят - 8492 рубля, санаторий - 10647 рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU