2020-04-16T09:04:07+03:00
Общество

В лагеря и санатории отправится 58 тысяч брянских школьников

При условии нормализации эпидобстановки
Мария Дедкова
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Школьники, которые находятся в сложной жизненной ситуации, получат путевки бесплатно.Школьники, которые находятся в сложной жизненной ситуации, получат путевки бесплатно.Фото: Евгения ГУСЕВА
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В Брянской области летом в лагерях и санаториях планируют устроить отдых для 58 тысяч школьников. В регионе начали готовиться к оздоровительной кампании.

Как будет развиваться эпидемиологическая ситуация, сказать сложно, но в в случае улучшения обстановки санатории и лагеря должны быть готовы принять ребят.

Планируется, что брянские школьники отправятся в 24 санатория и загородных лагеря. На отдых ребят планируют потратить 270 миллионов рублей, сообщает ГТРК "Брянск".

Школьники, которые находятся в сложной жизненной ситуации, получат путевки бесплатно. Родителям остальных ребят придется доплатить. В этом году из бюджета на каждую путевку в лагерь выделят - 8492 рубля, санаторий - 10647 рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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